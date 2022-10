Semi-conducteurs: bénéfice net de TSMC plus élevé qu'attendu au 3ème trimestre

Taipei (awp/afp) - Le géant des semi-conducteurs taiwanais TSMC a publié vendredi un bénéfice net pour le troisième trimestre supérieur aux attentes alors que ses concurrents avertissent que la demande pour les produits électroniques est touchée par le ralentissement économique mondial.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company exploite les plus grandes usines de fabrication de tranches de silicium et produit les puces les plus sophistiquées, utilisées aussi bien pour les smartphones que pour les voitures et les missiles.

Le bénéfice net du groupe en septembre a atteint environ 208,25 milliards de dollars taiwanais (5,6 milliards de dollars), en baisse de 4,5% par rapport au mois précédent mais en hausse de 36% sur un an.

Au troisième trimestre, le bénéfice a progressé de 48% sur un an à 613 milliards de dollars taiwanais (19,4 milliards de dollars), selon les calculs de l'agence Bloomberg.

La publication des résultats de TSMC intervient le même jour que l'avertissement de son plus grand concurrent Samsung Electronics qui s'attend à une chute de 32% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre.

De son côté Advanced Micro Devices (AMD) n'a pas atteint son objectif de ventes au troisième trimestre, le manquant de plus de 1 milliard de dollars.

TSMC n'a pas donné de prévisions mais l'entreprise est plus à l'abri d'un ralentissement car elle produit certaines des puces les plus petites et les plus avancées technologiquement, qui sont toujours hautement recherchées et peu disponibles.

La société taiwanaise, leader mondial des semi-conducteurs, contrôle plus de la moitié de la production mondiale de fonderie de puces. Elle compte parmi ses clients Apple et Qualcomm.

