Un parlementaire américain demande que des mesures soient prises à l'encontre du fabricant chinois de puces CXMT après Micron

Le département américain du commerce devrait imposer des restrictions commerciales au fabricant chinois de puces mémoire Changxin Memory Technologies (CXMT) après que Pékin a interdit en début de semaine la vente de certaines puces de la société américaine Micron Technology Inc, a déclaré mardi le président de la commission de la Chambre des représentants sur la Chine.

Les restrictions imposées à Micron par l'autorité chinoise de régulation du cyberespace sont les dernières en date d'un différend commercial de plus en plus important entre les deux plus grandes économies du monde. Les mesures prises par la Chine ont suscité un langage ferme de la part des principaux parlementaires et de la Maison Blanche.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes mardi que l'annonce chinoise concernant Micron n'était "pas fondée sur des faits".

La Maison-Blanche a déclaré que le ministère du commerce était "directement engagé" avec la Chine au sujet de Micron, un fabricant de puces mémoires essentielles pour des produits allant des téléphones portables aux serveurs de centres de données.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, le plus grand démocrate du Sénat, a également déclaré mardi qu'il s'adressait à l'ensemble de la communauté des affaires et à ses alliés à ce sujet.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un représentant de CXMT n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Un porte-parole du ministère du commerce s'est refusé à tout commentaire.

Le député Mike Gallagher, un parlementaire influent dont le comité restreint sur la Chine a pressé l'administration Biden d'adopter des positions plus fermes à l'égard de la Chine, est le seul parlementaire à avoir appelé à des mesures de rétorsion.

Les États-Unis "doivent faire comprendre à la RPC (République populaire de Chine) qu'ils ne toléreront aucune coercition économique à l'encontre de leurs entreprises ou de leurs alliés", a déclaré M. Gallagher dans un communiqué. "Le ministère du commerce doit immédiatement ajouter ChangXin Memory Technologies à la liste des entités et veiller à ce qu'aucune technologie américaine, quelles que soient ses spécifications, ne soit transmise à CXMT, YMTC ou à d'autres entreprises de la RPC opérant dans ce secteur.

CXMT est le premier fabricant chinois de puces mémoire DRAM et le concurrent national le plus susceptible de tirer profit de l'exclusion de Micron de l'énorme marché chinois des puces.

YMTC, ou Yangtze Memory Technologies Corp, est un fabricant chinois de puces inscrit sur la liste des entités en décembre 2022.

M. Gallagher a également déclaré que le ministère du commerce devait s'assurer "qu'aucune licence d'exportation américaine accordée à des entreprises étrangères de mémoires semi-conductrices opérant en (Chine) ne soit utilisée pour alimenter Micron, et nos alliés sud-coréens, qui ont fait l'expérience directe de ce type de coercition économique du PCC (Parti communiste chinois) ces dernières années, devraient également agir pour empêcher l'alimentation de Micron", a déclaré M. Gallagher.

Les entreprises coréennes Samsung Electronics Co Ltd et SK Hynix, qui exploitent toutes deux des usines de fabrication de puces mémoire en Chine, ainsi que d'autres entreprises non chinoises, ont été épargnées par les contrôles américains à l'exportation imposés en octobre sur les équipements de fabrication de puces, mais elles opèrent dans le cadre d'exemptions aux règles américaines qui peuvent expirer ou être révoquées.

Samsung et SK Hynix n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les analystes estiment que les puces de CXMT accusent un retard de deux à trois générations par rapport aux leaders du secteur que sont Micron, Samsung et SK Hynix.

L'appel de M. Gallagher intervient quelques semaines après que les fabricants américains d'équipements de fabrication de puces ont déclaré avoir reçu une clarification de la part des autorités américaines chargées du contrôle des exportations, ce qui leur permettra d'expédier davantage d'outils vers la Chine que prévu initialement.

Lam Research Corp, le principal fabricant d'outils pour la fabrication de puces mémoire, a déclaré aux investisseurs que cette clarification pourrait se traduire par des centaines de millions de dollars de ventes supplémentaires en Chine.

La clarification apportée par le ministère du commerce concerne la manière dont les caractéristiques des puces mémoire sont mesurées aux fins de l'application des règles de contrôle des exportations.

Selon Dan Hutcheson, vice-président de TechInsights Inc, qui produit des rapports de recherche sur l'industrie des semi-conducteurs, la façon dont ces puces sont mesurées peut varier en fonction des outils et des matériaux utilisés pour les fabriquer et de la manière dont elles sont conçues.

Même parmi les fabricants et les acheteurs de puces mémoire, "il y a un grand débat", a déclaré M. Hutcheson. (Reportage de Chris Sanders et Rami Ayyub, édition d'Anna Driver et Leslie Adler)