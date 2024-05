Sur fond de spectacles de K-pop et de musique de danse, plus de 2 000 travailleurs syndiqués de Samsung Electronics se sont rassemblés à Séoul vendredi, lors d'une rare manifestation pour demander au géant technologique sud-coréen de verser des salaires équitables.

Au cours des deux dernières années, le syndicat national de Samsung Electronics (NSEU) a vu le nombre de ses membres quadrupler pour atteindre environ 28 000, soit plus d'un cinquième de la main-d'œuvre totale de l'entreprise, ont déclaré les responsables du syndicat.

La croissance rapide des effectifs du syndicat intervient après que le conglomérat le plus puissant du pays s'est engagé, en 2020, à mettre fin à ses pratiques visant à décourager le développement du travail organisé.

Jay Y. Lee, président de Samsung Electronics, s'était alors excusé publiquement pour les scandales liés aux tactiques antisyndicales et avait déclaré qu'il mettrait un terme à sa philosophie de "non-syndicat".

Les données gouvernementales montrent que le nombre de travailleurs syndiqués n'a pas augmenté en Corée du Sud au cours des deux dernières décennies et qu'il reste relativement faible par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Toutefois, les jeunes travailleurs sont de plus en plus nombreux à être convaincus des avantages de la syndicalisation, selon les responsables syndicaux.

En scandant "respectons le travail", les ingénieurs et employés de bureau syndiqués ont également été divertis par de la musique électronique de danse jouée par un célèbre comédien devenu DJ, qui s'habille en moine bouddhiste.

Des chanteurs de K-pop se sont également produits, incitant les travailleurs syndiqués âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années à applaudir et à danser. Le rassemblement organisé près des bureaux de Samsung, dans le quartier chic de Gangnam à Séoul, a parfois ressemblé à une fête de rue.

"Nos rassemblements sont non violents, mais nous pouvons tout de même montrer notre force", a déclaré Choi Young-wook, un ingénieur de 27 ans spécialisé dans les puces électroniques de Samsung, qui portait une casquette noire avec le logo du syndicat.

CONGÉS, PRIMES

Ce rassemblement intervient alors que la série de succès de Samsung semble s'essouffler dans certains domaines, notamment celui des puces semi-conductrices de pointe.

Cette semaine, Samsung a remplacé le directeur de son unité de semi-conducteurs, déclarant qu'une nouvelle personne à la tête de l'entreprise était nécessaire pour faire face à ce qu'elle a appelé une "crise" affectant l'industrie des puces.

L'entreprise a décidé d'augmenter les salaires de 5,1 % cette année et, bien que le syndicat ne s'oppose pas nécessairement à cette augmentation, il demande un jour de congé annuel supplémentaire ainsi que des primes transparentes basées sur les performances, a déclaré le syndicat.

Les négociations entre l'entreprise et le syndicat ont repris le 21 mai, selon le syndicat, bien que certains responsables aient remis en question l'engagement de l'entreprise à les consulter.

Dans une déclaration à Reuters, Samsung Electronics a indiqué que les négociations au niveau du travail avaient repris et que les négociations principales étaient prévues pour le 28 mai.

"Nous nous engagerons sincèrement dans des discussions avec le syndicat", a déclaré le communiqué.

Les responsables syndicaux affirment que les jeunes employés pensent de plus en plus que les syndicats peuvent contribuer à créer un lieu de travail plus équitable, alors que la génération plus âgée de l'entreprise estime que les syndicats peuvent perturber la productivité du travail.

Dans l'ensemble, le taux de syndicalisation en Corée du Sud oscille autour de 10 % depuis 2004, selon les données du ministère du travail.

"De plus en plus de personnes au sein de l'entreprise réalisent pourquoi elles ont besoin de syndicats, c'est-à-dire pour se faire entendre, et ces personnes nous renforcent jour après jour", a déclaré Son Woo-mok, président de la NSEU, qui a commencé à travailler chez Samsung en 2005. (Reportage de Ju-min Park ; Rédaction de Ed Davies et Muralikumar Anantharaman)