Samsung Electronics Co., Ltd. est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de produits électroniques. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment des technologies de l'information et des communications mobiles (IM) fabrique des ordinateurs, des téléphones portables (HHP), des systèmes de réseau, des appareils photo numériques et autres. Le segment "Device Solutions" (DS) fournit des semi-conducteurs et des éléments d'affichage, notamment des mémoires dynamiques à accès aléatoire (DRAM), des flashs, des écrans à cristaux liquides à transistors en couche mince (TFT-LCD) et autres. Le segment de l'électronique grand public (CE) fabrique des téléviseurs couleur (CTV), des moniteurs, des imprimantes, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des machines à laver et autres. Le segment Harman fabrique entre autres des unités principales, de l'infotainment, de la télématique et des haut-parleurs. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Téléphones et appareils portatifs