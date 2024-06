Les lumières sont éteintes et la climatisation est en panne au siège de l'entreprise publique vietnamienne d'électricité EVN, car la principale compagnie d'électricité du pays s'efforce de "montrer l'exemple" pour éviter que ne se reproduisent les pannes d'électricité paralysantes de l'année dernière, a déclaré un fonctionnaire aux visiteurs.

Mais de nombreuses entreprises de Hanoi, la capitale du Viêt Nam, semblent ignorer l'appel à économiser l'énergie, en maintenant allumés toute la nuit les néons décoratifs, mais par ailleurs inutiles, à l'extérieur des gratte-ciel.

Les difficultés rencontrées pour réduire la consommation illustrent les défis auxquels le Viêt Nam est confronté un an après que des pannes soudaines ont entraîné des pertes de centaines de millions de dollars pour les fabricants multinationaux ayant investi dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Le Viêt Nam poursuit un programme hétéroclite de mesures d'économie d'énergie, de modernisation du réseau, de réformes réglementaires et d'augmentation massive de la production d'électricité à partir du charbon, afin d'éviter les pénuries d'électricité, selon les données du gouvernement et les entretiens avec des fonctionnaires et des experts.

Mais Trinh Mai Phuong, directeur de la communication d'EVN, explique lors d'une visite aux médias que même la plus grande modernisation d'infrastructure en cours, une nouvelle ligne de transmission d'un milliard de dollars reliant le centre du pays au nord hautement industrialisé qui a été durement touché par les pannes d'électricité l'année dernière, pourrait ne pas suffire.

"Je ne dirais pas que cela change la donne", a-t-il déclaré à propos de la ligne qui pourrait être achevée dès ce mois-ci, tout en soulignant que la consommation d'électricité devrait atteindre des sommets dans les semaines à venir, alors que le pays se prépare à de nouvelles vagues de chaleur.

La montée en flèche de la demande d'électricité fait qu'il est de plus en plus difficile pour le Viêt Nam de respecter ses engagements en matière de changement climatique tout en fournissant suffisamment d'électricité pour satisfaire les grands investisseurs tels que Samsung Electronics, Foxconn et Canon.

Les investisseurs étrangers et les analystes ont déclaré que des réformes sectorielles plus larges étaient nécessaires à long terme.

MESURES D'URGENCE

À court terme, le Viêt Nam compte essentiellement sur le charbon pour fournir une électricité suffisamment fiable. Ce sera peut-être juste assez - ou pas - mais quoi qu'il en soit, cela pourrait porter un coup aux engagements pris par le pays pour réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

L'utilisation du charbon a augmenté massivement au cours des cinq premiers mois de 2024, les centrales électriques au charbon représentant en moyenne 59 % de la production d'électricité, dépassant 70 % certains jours, selon les données d'EVN.

Cela représente une augmentation de près de 45 % au cours de la même période l'année dernière et de 41 % en 2021, lorsque le Viêt Nam a commencé à élaborer des plans de réduction du charbon qui ont persuadé les donateurs internationaux de s'engager à verser 15,5 milliards de dollars pour aider à l'élimination progressive de ce combustible.

Grâce à une nouvelle centrale électrique au charbon qui a été mise en service en 2023, le charbon représentait 33 % de la capacité installée totale l'année dernière, contre 30,8 % en 2020, ce qui éloigne le Vietnam de l'objectif de réduire ce pourcentage à 20 % d'ici 2030.

La conservation de l'énergie est un autre pilier essentiel du plan. EVN et ses unités locales ont encouragé les clients gourmands en énergie, y compris les fabricants étrangers, à économiser de l'énergie grâce à des mesures adaptées, en particulier pendant les heures de pointe.

Mais cela met en péril la réputation du Viêt Nam en tant que lieu d'investissement fiable et pourrait affecter les futurs plans d'expansion de l'industrie manufacturière, selon des investisseurs étrangers qui ont refusé d'être nommés parce qu'ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

La question devrait être abordée en résolvant les problèmes de production et de distribution, et non du point de vue de la consommation, ont déclaré deux investisseurs étrangers.

Le ministère vietnamien de l'industrie n'a pas répondu à une demande de commentaire.

DES OPTIONS PLUS PROPRES

Le Viêt Nam n'utilise qu'une fraction de sa capacité solaire et éolienne terrestre installée, en grande partie à cause d'obstacles administratifs.

Il n'a pas approuvé les réglementations permettant de lancer des projets éoliens en mer et retarde les projets de construction de centrales électriques alimentées par du gaz naturel liquéfié importé, qui est plus propre que le charbon.

Les quatre sources d'énergie devraient représenter ensemble plus de 40 % de la capacité installée d'ici à 2030, selon les plans du gouvernement, mais les analystes sont sceptiques.

L'hydroélectricité devrait tomber à moins de 20 % de la production d'électricité installée d'ici la fin de la décennie, contre plus de 30 % en 2020.

Toutefois, une certaine capacité est ajoutée dans le nord du pays, où les besoins sont plus importants.

L'une des plus grandes centrales hydroélectriques du Viêt Nam, à Hoa Binh, ajoute deux turbines General Electric aux huit existantes, ce qui portera sa capacité totale à 2,4 gigawatts, contre moins de 2 GW actuellement, d'ici le second semestre 2025, a déclaré Dao Trong Sang, directeur du projet d'expansion d'EVN, lors d'une visite du barrage.

La centrale de Hoa Binh, combinée à la nouvelle ligne de transmission qui achemine l'électricité vers le nord à partir de centrales distinctes, pourrait augmenter de 8 % la capacité du nord du pays, qui a besoin de beaucoup d'électricité.

DES RÉFORMES NÉCESSAIRES

Selon les experts, la crise de l'électricité ne peut être résolue sans les réformes attendues depuis longtemps, bien que les progrès aient été lents jusqu'à présent.

En avril, le ministère de l'industrie a publié une méthodologie actualisée pour déterminer les prix de l'électricité, une étape qui pourrait permettre de relancer des projets bloqués depuis des années en raison d'un manque de clarté sur les tarifs.

Toutefois, cette méthodologie pourrait obliger les promoteurs à assumer des risques excessifs, ce qui compliquerait leur accès au financement, a déclaré un fonctionnaire basé au Viêt Nam qui a refusé d'être nommé parce qu'il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Un projet de décret séparé permettant aux fabricants d'acheter de l'électricité directement aux producteurs est considéré comme proche de l'approbation après des années de débat interne, selon plusieurs analystes.

L'utilisation d'accords d'achat direct d'électricité (DPPA) pourrait permettre aux multinationales d'éviter des droits de douane plus élevés sur les exportations et de stimuler l'utilisation des énergies renouvelables pour les aider à répondre aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance.

Toutefois, les règles relatives aux DPPA doivent être associées à d'autres réformes, telles que des dispositions plus claires pour connecter directement les usines aux projets de production d'énergie, a déclaré le fonctionnaire.