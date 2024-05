La volonté du président américain Joe Biden de faire du Vietnam un allié stratégique s'est heurtée à son désir d'obtenir le vote des travailleurs syndiqués mercredi, alors que des avocats spécialisés dans le commerce se sont disputés sur la question de savoir si le département du commerce devait accorder le statut d'économie de marché à ce pays gouverné par les communistes.

Cette mesure, à laquelle s'opposent les sidérurgistes américains, les crevettiers de la côte du golfe du Mexique et les producteurs de miel américains, mais qui est soutenue par les détaillants et d'autres groupes d'entreprises, réduirait les droits antidumping punitifs imposés aux importations vietnamiennes en raison de son statut actuel d'économie non marchande marquée par une forte influence de l'État.

Les liens économiques de plus en plus étroits entre le Viêt Nam et la Chine ont occupé une place importante dans les arguments des deux parties lors d'une audition publique virtuelle organisée par le ministère du commerce dans le cadre d'un examen et d'une décision attendus pour le 26 juillet.

Eric Emerson, avocat de Steptoe LLP, représentant le ministère vietnamien de l'industrie et du commerce, a déclaré que le Viêt Nam devrait être élevé au rang d'économie de marché parce qu'il a satisfait aux six critères utilisés par le ministère du commerce pour juger si les pays ont une économie de marché, depuis la convertibilité de la monnaie et les droits du travail jusqu'à l'ouverture des investissements et l'allocation des ressources.

"Le Viêt Nam a démontré que ses performances sur ces facteurs statutaires sont aussi bonnes, voire meilleures, que celles d'autres pays qui ont précédemment obtenu le statut d'économie de marché", a-t-il déclaré, citant un soutien gouvernemental aux entreprises d'État moins important que celui de l'Inde et une plus grande ouverture aux investissements étrangers que celle de l'Indonésie, du Canada et des Philippines.

Le Viêt Nam a fait valoir qu'il devrait être libéré de l'étiquette d'économie de marché en raison de ses récentes réformes économiques, affirmant que le maintien de cette étiquette n'est pas bon pour les relations bilatérales de plus en plus étroites que Washington considère comme un contrepoids à la Chine.

Lors de la visite de M. Biden à Hanoï l'année dernière, les deux pays ont élevé leurs liens au rang de partenariat stratégique global et la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a fait la promotion du Viêt Nam en tant que destination de "délocalisation amicale" afin de déplacer les chaînes d'approvisionnement américaines de la Chine.

Le responsable de la politique publique américaine de l'entreprise sud-coréenne, Scott Thompson, a déclaré lors de l'audition que Samsung Electronics, partisan de la mise à niveau, est devenu l'un des plus gros employeurs du Viêt Nam en raison des changements intervenus dans le pays en matière d'orientation vers le marché.

"Le Viêt Nam est devenu un partenaire stable et sûr de la chaîne d'approvisionnement des États-Unis, ce qui profite en fin de compte à l'économie américaine", a déclaré M. Thompson.

INFLUENCE CHINOISE

Les opposants à la mise à niveau du Viêt Nam - l'une des 12 économies qualifiées de non marchandes par Washington, dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Azerbaïdjan - ont toutefois fait valoir que les engagements politiques de Hanoi n'ont pas été suivis d'actions concrètes et que le pays fonctionne comme une économie planifiée gouvernée par le parti communiste au pouvoir.

Ils ont également déclaré que les industries vietnamiennes dépendaient fortement des investissements et des importations d'intrants en provenance de Chine, dont beaucoup font déjà l'objet de droits antidumping américains.

Jeffrey Gerrish, un ancien responsable commercial de l'administration Trump représentant Steel Dynamics Inc, a déclaré que la mise à niveau déclencherait un flot d'importations déloyales en provenance du Viêt Nam, qui, selon lui, est devenu une plateforme permettant à la Chine de contourner les droits de douane américains.

"Plutôt que de contrer l'influence chinoise, une telle action servirait de cadeau à la Chine et aux intérêts chinois", a déclaré M. Gerrish.

M. Biden a fortement courtisé les syndicats dans le cadre de l'élection présidentielle de novembre, en particulier les métallurgistes de Pennsylvanie, un État en pleine mutation.

Il s'est opposé au projet de rachat de U.S. Steel, basé à Pittsburgh, par Nippon Steel, et a appelé à une forte augmentation des droits de douane au titre de l'article 301 sur les importations d'acier chinois.

RÉDUCTION DES TARIFS

Au cœur de la décision du département du Commerce se trouve la question de savoir s'il faut maintenir les taux de droits de douane plus élevés sur les produits vietnamiens dans les affaires antidumping impliquant des économies non marchandes. Les droits antidumping américains sur les crevettes d'élevage congelées vietnamiennes s'élèvent actuellement à 25,76 %, alors que les droits similaires sur les crevettes de Thaïlande, une économie de marché, ne sont que de 5,34 %.

Les affirmations des avocats vietnamiens selon lesquelles l'augmentation des salaires vietnamiens est le résultat de négociations entre les travailleurs et les employeurs ont également été remises en question.

Human Rights Watch a déclaré que le Viêt Nam ne répondait pas aux normes de base en matière de droits du travail requises pour la reclassification et qu'il était faux de dire que les travailleurs vietnamiens pouvaient organiser des syndicats ou que leurs salaires étaient le résultat d'une libre négociation.

La loi vietnamienne sur les syndicats n'autorise que les "syndicats" contrôlés par le gouvernement", a déclaré l'organisation dans un communiqué publié à l'issue de l'audience.

Nazak Nikakhtar, un ancien fonctionnaire du département du commerce de l'administration Trump qui travaille actuellement pour le cabinet d'avocats Wiley Rein, a déclaré que Hanoï appliquait les mêmes politiques oppressives et les mêmes pratiques économiques prédatrices que la Chine et qu'il était susceptible de se ranger du côté de son puissant voisin immédiat plutôt que de celui des États-Unis.

Emerson, l'avocat représentant Hanoi, a déclaré que le refus du statut d'économie de marché rapprocherait le Viêt Nam de la Chine. (Reportage de David Lawder et David Brunnstrom ; Rédaction de David Lawder ; Edition de Clarence Fernandez et Stephen Coates)