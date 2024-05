Les dernières puces de mémoire à grande largeur de bande (HBM) de Samsung Electronics n'ont pas encore passé les tests de Nvidia en vue de leur utilisation dans les processeurs d'intelligence artificielle de l'entreprise américaine en raison de problèmes de chaleur et de consommation d'énergie, ont déclaré trois personnes informées de ces questions.

Ces problèmes affectent les puces HBM3 de Samsung, qui constituent la norme HBM de quatrième génération actuellement la plus utilisée dans les unités de traitement graphique (GPU) pour l'intelligence artificielle, ainsi que les puces HBM3E de cinquième génération que le géant technologique sud-coréen et ses rivaux mettront sur le marché cette année, ont-elles déclaré.

Les raisons pour lesquelles Samsung a échoué aux tests de Nvidia sont rapportées pour la première fois.

Samsung a déclaré à Reuters que la mémoire HBM était un produit personnalisé qui nécessitait des "processus d'optimisation en fonction des besoins des clients", ajoutant qu'elle était en train d'optimiser ses produits en étroite collaboration avec ses clients. La société n'a pas souhaité faire de commentaires sur des clients spécifiques.

Nvidia n'a pas souhaité faire de commentaires.

La HBM - un type de mémoire vive dynamique ou DRAM standard produit pour la première fois en 2013 dans lequel les puces sont empilées verticalement pour gagner de l'espace et réduire la consommation d'énergie - aide à traiter des quantités massives de données produites par des applications complexes d'intelligence artificielle. La demande de GPU sophistiqués est montée en flèche avec le boom de l'IA générative, tout comme la demande de HBM.

Satisfaire Nvidia, qui détient environ 80 % du marché mondial des GPU pour les applications d'IA, est considéré comme la clé de la croissance future des fabricants de HBM, tant sur le plan de la réputation que sur celui de la dynamique des bénéfices.

Samsung essaie de passer les tests de Nvidia pour le HBM3 et le HBM3E depuis l'année dernière, ont déclaré les trois sources. Selon deux d'entre elles, les résultats d'un récent test échoué pour les puces HBM3E à 8 et 12 couches de Samsung ont été communiqués en avril.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si les problèmes pouvaient être facilement résolus, mais les trois sources ont déclaré que les échecs aux exigences de Nvidia ont accru les inquiétudes dans l'industrie et parmi les investisseurs, qui craignent que Samsung ne se laisse encore distancer par ses rivaux SK Hynix et Micron Technology dans le domaine de la technologie HBM.

Les sources, dont deux ont été informées de l'affaire par des responsables de Samsung, ont parlé sous le couvert de l'anonymat, car les informations étaient confidentielles.

NOUVEAU RESPONSABLE DE L'UNITÉ DES PUCES

Contrairement à Samsung, son concurrent national SK Hynix est le principal fournisseur de puces HBM de Nvidia et fournit des puces HBM3 depuis juin 2022. Il a également commencé à fournir des puces HBM3E à la fin du mois de mars à un client qu'il a refusé d'identifier. Selon certaines sources, les livraisons ont été destinées à Nvidia.

Micron, le seul autre grand fabricant de HBM, a également déclaré qu'il fournirait à Nvidia des HBM3E.

Dans un geste qui, selon les analystes, semble souligner les préoccupations de Samsung quant à sa position de retard dans le domaine de la technologie HBM, Samsung a remplacé cette semaine le chef de son unité de semi-conducteurs, déclarant qu'une nouvelle personne à la tête de l'entreprise était nécessaire pour faire face à ce qu'elle a appelé une "crise" affectant l'industrie.

Le marché s'attendait à ce que Samsung, en tant que premier fabricant mondial de puces mémoire, réussisse rapidement les tests de Nvidia, mais il est également naturel que des produits spécialisés comme le HBM prennent un certain temps avant de répondre aux évaluations de performance des clients, a déclaré Jeff Kim, responsable de la recherche chez KB Securities.

Bien que Samsung ne soit pas encore un fournisseur de HBM3 pour Nvidia, il fournit des clients tels qu'Advanced Micro Devices (AMD) et vise à commencer la production de masse de puces HBM3E au cours du deuxième trimestre. Samsung a déclaré à Reuters que son calendrier de production se déroulait comme prévu.

Les analystes estiment également que SK Hynix, qui a développé la première puce HBM en 2013, a consacré beaucoup plus de temps et de ressources à la recherche et au développement HBM que Samsung au cours de la dernière décennie, ce qui explique son avance technologique.

Samsung a déclaré dans son communiqué avoir développé la première solution commerciale HBM pour l'informatique de haute performance en 2015 et avoir continué à investir dans l'HBM depuis lors.

Les fabricants de GPU tels que Nvidia et AMD souhaitent vivement que Samsung perfectionne ses puces HBM afin d'avoir plus de choix de fournisseurs et d'affaiblir le pouvoir de SK Hynix en matière de prix, ont également indiqué les sources.

Lors d'une conférence sur l'IA organisée par Nvidia en mars, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a signé une affichette sur le stand de Samsung portant la mention "Jensen approved" pour la puce HBM3E à 12 couches de Samsung, ce qui souligne l'enthousiasme de l'entreprise à l'égard de la perspective de voir Samsung fournir ces puces.

Selon le cabinet d'études Trendforce, les puces HBM3E devraient devenir le produit HBM le plus courant sur le marché cette année, avec des livraisons concentrées dans la seconde moitié de 2024.

Par ailleurs, SK Hynix estime que la demande de puces de mémoire HBM en général pourrait augmenter à un taux annuel de 82 % jusqu'en 2027.

Les analystes ont déclaré que la position relativement faible de Samsung dans le domaine de la mémoire HBM a été remarquée par les investisseurs. Ses actions sont restées stables depuis le début de l'année, tandis que celles de SK Hynix ont augmenté de 41 % et celles de Micron de 48 %. (1 $ = 1 362,8600 won) (Reportage de Heekyong Yang à Séoul et de Fanny Potkin à Singapour ; Reportage complémentaire de Ju-min Park à Séoul et de Max A. Cherney à San Francisco ; rédaction de Josh Smith et Edwina Gibbs)