Samsung va déployer la technologie d'intelligence artificielle générative de Google dans ses smartphones de la série Galaxy S24 qui ont été dévoilés mercredi, ont annoncé les deux entreprises.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, la série phare S24 de l'entreprise sud-coréenne utilisera Gemini Nano, le modèle le plus efficace de Google pour les grandes langues, et aura accès à Gemini Pro et à la technologie de conversion texte-image Imagen 2 via le nuage.

Google est engagé dans une course avec Microsoft pour intégrer la GenAI dans les applications et les appareils de tous les jours, y compris les smartphones, les ordinateurs personnels et les logiciels de productivité, alors que les entreprises cherchent de nouvelles voies pour monétiser les outils.

La part de marché des smartphones GenAI devrait doubler en 2024, contre 4 % en 2023, a indiqué le mois dernier le cabinet d'études de marché Counterpoint Research.

L'accord conclu avec Google fera de Samsung l'une des premières entreprises à tester Gemini Ultra, le modèle le plus performant et le plus grand du géant des moteurs de recherche pour les langues étendues.

Les clients peuvent commencer à utiliser les fonctions de résumé et de classification alimentées par l'IA dans les applications natives de Samsung telles que Notes, Voice Recorder et le clavier.

Le modèle Imagen aidera également les utilisateurs à effectuer des tâches complexes d'édition de photos dans l'application Gallery des smartphones S24, qui seront commercialisés vers la fin du mois de janvier.

Au quatrième trimestre 2023, Samsung a perdu des parts de marché au profit d'Apple et des fabricants chinois de smartphones Xiaomi et Transsion, avec des livraisons mondiales tombant à 53 millions d'unités contre près de 60 millions un an plus tôt, selon la société d'analyse International Data Corporation.