L'administration Biden prévoit d'annoncer la semaine prochaine qu'elle accorde entre 6 et 7 milliards de dollars à l'entreprise sud-coréenne Samsung pour qu'elle augmente sa production de puces à Taylor, au Texas, dans le cadre de ses efforts pour accroître la fabrication de puces aux États-Unis, ont déclaré deux personnes au fait de la question.

La subvention, qui sera dévoilée par la secrétaire du département du commerce, Gina Raimondo, servira à la construction de quatre installations à Taylor, dont une usine de fabrication de puces d'une valeur de 17 milliards de dollars que Samsung a annoncée pour 2021, une autre usine, une installation d'emballage avancée et un centre de recherche et de développement, a indiqué l'une des sources.

L'accord comprendra également un investissement dans un autre site non divulgué, a indiqué la source, ajoutant que Samsung fera plus que doubler son investissement aux États-Unis pour atteindre plus de 44 milliards de dollars dans le cadre de l'accord.

Le ministère du commerce s'est refusé à tout commentaire. Samsung et le bureau du gouverneur du Texas, Greg Abbott, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'une des sources a déclaré qu'il s'agirait de la troisième plus grande entreprise du programme, juste derrière l'entreprise taïwanaise TSMC, qui a reçu 6,6 milliards de dollars lundi et a accepté d'augmenter son investissement de 25 milliards de dollars pour le porter à 65 milliards de dollars et d'ajouter une troisième usine en Arizona d'ici à 2030.

Cette annonce vient couronner une série d'importantes subventions accordées dans le cadre du programme "Chips and Science", les États-Unis cherchant à développer la production nationale de puces et à attirer des capitaux qui auraient pu être utilisés pour construire des usines en Chine et dans la région.

En 2022, le Congrès a approuvé la loi sur les puces et la science (Chips and Science Act), qui vise à stimuler la production nationale de semi-conducteurs en accordant 52,7 milliards de dollars de subventions à la recherche et à la fabrication. Les législateurs ont également approuvé 75 milliards de dollars de prêts publics, mais l'une des sources a déclaré que Samsung ne prévoyait pas de prendre de prêts.

L'objectif du CHIPS Act est de réduire la dépendance à l'égard de la Chine et de Taïwan, étant donné que la part de la capacité mondiale de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis est passée de 37 % en 1990 à 12 % en 2020, selon l'Association de l'industrie des semi-conducteurs.

Le président américain Joe Biden n'assistera pas à l'événement, ont indiqué les deux personnes. Il est confronté à une lutte acharnée pour remporter un second mandat en novembre contre l'ancien président et rival républicain Donald Trump. Greg Abbott, le gouverneur républicain du Texas, a été invité à participer à l'événement, a indiqué l'une des personnes.

Alors que TSMC et Intel, qui a reçu 8,5 milliards de dollars pour augmenter sa production de puces aux États-Unis le mois dernier, augmenteront leur production dans l'État clé de l'Arizona, l'expansion de Samsung au Texas, un État républicain, est considérée comme moins susceptible d'aider M. Biden dans les urnes. (Reportage d'Alexandra Alper ; reportage complémentaire de David Shepardson ; édition de Marguerita Choy)