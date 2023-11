Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd est une compagnie d'assurance basée en Corée et spécialisée dans le domaine de l'assurance non-vie. Les produits d'assurance non-vie de la société comprennent, entre autres, l'assurance incendie, l'assurance maritime, l'assurance technologique, l'assurance automobile, l'assurance accident, l'assurance responsabilité, l'assurance responsabilité civile à l'étranger, l'assurance à long terme, l'assurance retraite personnelle et l'assurance d'entreprise. La société fournit également des services de prêt, tels que des prêts hypothécaires, des prêts sur contrat d'assurance et des prêts de crédit, des secours d'urgence et des services d'étude des réclamations. La société fournit ses produits d'assurance sur le marché national et sur les marchés étrangers, tels que l'Indonésie, le Brésil, la Chine et d'autres.