Samsung : l'UE valide une aide de l'Etat hongrois de 89,6 ME

Données financières KRW USD EUR CA 2022 17 535 Mrd 13,3 Mrd 12,5 Mrd Résultat net 2022 1 170 Mrd 0,89 Mrd 0,84 Mrd Dette nette 2022 - - - PER 2022 10,7x Rendement 2022 4,31% Capitalisation 12 085 Mrd 9 161 M 8 647 M Capi. / CA 2022 0,69x Capi. / CA 2023 0,66x Nbr Employés 5 042 Flottant 37,9% Tendances analyse technique SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 67 300,00 KRW Objectif de cours Moyen 82 842,11 KRW Ecart / Objectif Moyen 23,1% Dirigeants et Administrateurs Young-Muk Jeon President, Chief Executive Officer & Director Kyung-Bok Lee Managing Director, Head-Finance & Economy Jong-Wook Jung Senior MD, Head-Legal & Compliance Support Kyung-Wook Heo Independent Director Yun-Gu Kang Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. -5.21% 9 161 AXA 12.74% 74 278 METLIFE, INC. -0.73% 55 924 AFLAC INCORPORATED -4.68% 41 979 PRUDENTIAL PLC 11.00% 41 190 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 10.72% 36 482