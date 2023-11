Samsung Life Insurance Co Ltd est une société basée en Corée, principalement active dans le domaine de l'assurance vie. La société propose des assurances décès, des assurances survie, des assurances vie et décès, des assurances de groupe et d'autres assurances. L'assurance vie de la société comprend des assurances garanties telles que l'assurance vie, l'assurance maladie et l'assurance contre les maladies graves, ainsi que des assurances d'épargne telles que l'assurance retraite et l'assurance épargne. En outre, la société exerce des activités telles que les prêts, les titres, les dépôts en espèces et les fiducies, ainsi que l'immobilier, entre autres.

Secteur Assurance vie et santé