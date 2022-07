Exclusif : Panasonic, fournisseur de Tesla, envisage un bond de 20 % de la densité des batteries d'ici 2030

Ce gain, s'il est atteint, pourrait augmenter l'autonomie d'un Model Y, par exemple, de plus de 100 km (62 miles) avec un pack de batteries de même taille. Il pourrait également permettre aux constructeurs de créer des véhicules électriques (VE) plus spacieux et éventuellement plus légers tout en conservant une autonomie inchangée.

Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles lancent des modèles de VE, les investisseurs cherchent des preuves que Tesla et les fournisseurs de batteries établis comme Panasonic peuvent conserver leur avance sur le secteur. Le système de batterie est l'élément le plus coûteux d'un VE et l'amélioration des performances et la réduction des coûts sont considérées comme essentielles pour maintenir les gains des ventes mondiales.

Panasonic Energy, une unité centrale de Panasonic Holdings, prévoit de réaliser ces gains en utilisant un nouveau panorama d'additifs pour permettre aux cellules individuelles de fonctionner à une tension plus élevée sans nuire aux performances des batteries, a déclaré Shoichiro Watanabe dans une interview.

"La course entre les fabricants de batteries a consisté à trouver des additifs plus puissants et plus efficaces", a-t-il déclaré.

Ses commentaires soulignent pour la première fois le travail de l'entreprise en coulisses pour améliorer l'efficacité des batteries au-delà de la technologie de pointe que Panasonic met aujourd'hui à la disposition de Tesla.

Une augmentation de 20 % de la densité énergétique - essentiellement la capacité de la batterie à stocker de l'énergie dans un volume donné - se traduirait probablement par une densité énergétique de 900 wattheures par litre (wh/l) pour la cellule la plus avancée de Panasonic, contre 750 wh/l aujourd'hui.

Watanabe a déclaré que Panasonic prévoyait de réaliser ce gain sur plusieurs années, mais n'a pas précisé quand il commencerait à déployer la nouvelle chimie.

Une nouvelle batterie 4680 de plus grand format, déjà produite par Tesla, devrait permettre de réduire les coûts de production et d'améliorer l'autonomie par rapport à la batterie 2170 de la génération actuelle, a déclaré le constructeur automobile.

Une porte-parole de Panasonic a refusé de préciser si la nouvelle technologie de batterie de l'entreprise serait intégrée à la 4680 ou à la 2170 ou aux deux.

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

MOINS DE DÉGRADATION

Panasonic, le premier fournisseur de batteries de Tesla, prévoit de commencer à produire en masse des batteries 4680 au Japon au cours de l'exercice financier débutant en avril 2023 et examine des sites pour la production aux États-Unis. Tesla prévoit d'utiliser des batteries 4680 pour alimenter les nouvelles voitures Model Y construites au Texas.

Panasonic a mis au point un moyen de ralentir la dégradation d'une batterie à une tension plus élevée qui comprend l'utilisation de nouveaux additifs plus puissants dans l'électrolyte de la batterie, a déclaré Watanabe qui est également vice-président exécutif de Panasonic Energy.

Des tensions plus élevées permettent d'accroître la capacité de stockage de l'énergie, mais même de petites augmentations ont également eu tendance à entraîner des baisses considérables des performances des batteries.

"Améliorer la densité énergétique de 20 % est tout à fait possible" si Panasonic peut concrétiser les améliorations décrites, a déclaré Shirley Meng, professeur à l'Université de Chicago et scientifique en chef du centre de science des batteries de l'Argonne National Laboratory aux États-Unis. "Je suis optimiste quant à cet objectif car la recherche a montré des données prometteuses dans tous ces domaines."

L'Argonne National Laboratory travaille avec un certain nombre de fabricants de batteries. Les rivaux de Panasonic, qui comprennent CATL, LG Energy Solution, Samsung SDI, travaillent également sur des technologies qui promettent de fournir des batteries qui se chargent plus rapidement, fonctionnent plus longtemps et coûtent moins cher.

La cellule de batterie actuelle de Panasonic pour Tesla utilise une tension de 4,2 volts, et Watanabe a déclaré qu'une augmentation à 4,3 ou 4,4 volts était possible avec un nouveau panorama d'additifs à l'électrolyte, la soupe chimique qui sépare les électrodes chargées négativement et positivement.

"Si nous parvenons à atteindre 4,5 ou 4,6 volts, je pense que toute la vision du monde sur ce qui est possible pour les VE changera", a déclaré Watanabe.

Panasonic a également développé des moyens de prévenir ce que les ingénieurs appellent la "microfissuration", de petites fissures qui se développent dans l'électrode positive lorsqu'une batterie est chargée et déchargée, réduisant ainsi sa durée de vie utile. L'une des mesures de protection consiste à utiliser des matériaux dits "monocristallins" pour l'électrode positive de la batterie, a-t-il expliqué.

En outre, Panasonic s'efforce de remplacer une plus grande partie du graphite utilisé dans les électrodes négatives de la batterie par des matériaux à base de silicium afin d'améliorer cette partie de la cellule, bien que la contrepartie soit le coût plus élevé du silicium, a déclaré Watanabe.

"C'est difficile à équilibrer, mais pour augmenter la densité énergétique des batteries, il faut augmenter le potentiel des deux électrodes", a-t-il déclaré.