Samsung SDI Co Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de batteries rechargeables au lithium-ion. La société exerce ses activités par le biais de deux segments. Le segment Energy Solution fabrique des batteries rechargeables au lithium-ion, notamment des batteries de téléphones portables de petite taille, des batteries automobiles de taille moyenne et des batteries de grande taille utilisées pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS). Le segment des matériaux électroniques fabrique des semi-conducteurs et des matériaux d'affichage. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Equipements et composants électriques