Les travailleurs de l'usine Stellantis de l'Indiana se mettent en grève

Dans une déclaration, le syndicat a demandé à l'entreprise de remplacer ses systèmes de chauffage et de climatisation, de fournir des uniformes propres et de réparer les équipements afin d'offrir un environnement de travail plus sûr et plus confortable.

Il n'a pas été précisé combien de temps la grève durerait ni dans quelle mesure la production serait affectée.

La vice-présidente de l'UAW, Cindy Estrada, a déclaré que Stellantis prétendait ne pas avoir d'argent pour répondre aux besoins fondamentaux de ses travailleurs mais réalisait des bénéfices records et investissait des milliards dans une nouvelle usine de batteries.

En mai, Stellantis et Samsung SDI ont annoncé qu'ils investiraient plus de 2,5 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine de batteries en coentreprise à Kokomo.

"Après avoir négocié de bonne foi pendant deux jours et proposé une offre qui, selon nous, répondait aux préoccupations du syndicat, nous sommes déçus par la décision de l'UAW de se retirer", a déclaré Stellantis dans un communiqué.

"Nous chercherons à revenir à la table des négociations dès que possible".