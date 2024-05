Samvardhana Motherson International Limited est un fabricant diversifié à l'échelle mondiale. Il fournit des solutions complètes à ses clients du secteur automobile et d'autres industries. Son portefeuille de produits est diversifié et comprend des systèmes de distribution électrique, des modules entièrement assemblés pour l'intérieur et l'extérieur des véhicules, des systèmes de vision arrière pour l'automobile, des pièces et des assemblages en plastique moulé, des outils de moulage par injection, des composants en caoutchouc moulé et extrudé, de l'électronique, des solutions informatiques industrielles et des services et technologies, tels que la télématique et d'autres encore. Ses segments comprennent les faisceaux de câbles, les modules et les produits en polymère, les systèmes de vision, les assemblages intégrés et les activités émergentes. Le segment des faisceaux de câblage est engagé dans la fabrication et le commerce de faisceaux de câblage et de leurs composants, ainsi que dans la fourniture de services d'assistance exclusivement liés aux activités de faisceaux de câblage. Le segment des assemblages intégrés s'occupe de l'assemblage de modules intégrés et de la logistique pour le secteur automobile.

