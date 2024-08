SAMYANG FOODS CO., LTD. est une société basée en Corée qui fabrique et commercialise des produits alimentaires. La société produit principalement des nouilles instantanées, notamment des nouilles en sachet, des nouilles en tasse et des nouilles en bol. Ses nouilles sont proposées en plusieurs saveurs, comme le bœuf, le poulet, le porc, les crevettes, les champignons, le piment et autres. Elle propose également des snacks, tels que des snacks de maïs et des chips de maïs, ainsi que des produits laitiers, de la sauce soja et de la pâte de soja. En outre, par l'intermédiaire de sa filiale, la société fournit des cartons, qui sont utilisés pour la fabrication de boîtes. La société distribue ses produits alimentaires sur le marché national et sur les marchés étrangers.