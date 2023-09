San Leon Energy Plc est une société indépendante de production, de développement et d'exploration de pétrole et de gaz qui se concentre sur le Nigeria. Ses segments comprennent la Pologne, le Maroc, l'Albanie, le Nigeria, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Espagne. Sa concession minière pétrolière 18 (OML 18) est située dans le sud du delta du Niger et comprend une zone de mangrove couvrant plus de 1 035 kilomètres carrés. Elle détient une participation bénéficiaire nette de 4,5 % dans la licence d'exploration standard 1/11 (Barryroe), située dans le nord de la mer Celtique, au large de l'Irlande. Elle détient une participation de 100 % dans le bloc Durresi, au large de l'Albanie. La zone de licence contient la découverte de gaz/condensat/pétrole léger A4-1X. Elle a des intérêts dans deux concessions au large du nord de l'Espagne, à savoir la concession de Cronos dans le bassin d'Almazan et la concession d'Aquiles dans le bassin de Saragosse. La société, par l'intermédiaire de ses filiales San Leon (Netherlands) Limited et San Leon Energy B.V., est bénéficiaire de deux redevances sur le bloc Q13A, situé au large des Pays-Bas.