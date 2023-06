San Leon Energy s'accroche à l'optimisme alors que les discussions sur le refinancement piétinent

(Alliance News) - San Leon Energy PLC a déclaré mercredi qu'elle était "optimiste" quant aux discussions de refinancement en cours et à la vente potentielle d'un champ pétrolier nigérian, et qu'elle était "confiante" quant à sa capacité à rembourser tous les créanciers une fois le refinancement conclu.

San Leon, une société pétrolière et gazière basée à Dublin et axée sur le Nigeria, est en pourparlers depuis près de 12 mois pour décrocher une facilité de crédit alternative de 50 millions de dollars. Le financement serait affecté aux transactions proposées avec Midwestern Oil & Gas Company Ltd, annoncées le 8 juillet 2022, et à la satisfaction des besoins en fonds de roulement pour d'autres investissements conditionnels dans Energy Link Infrastructure Ltd.

San Leon a réitéré son affirmation du 24 mars selon laquelle les discussions sur le refinancement proposé n'ont pas progressé aussi rapidement que prévu. Elle a déclaré qu'elle n'était toujours pas en mesure d'accéder à la facilité de financement alternative, bien que "les discussions soient maintenant à un stade très avancé".

Toutefois, San Leon a déclaré avoir fait des "progrès significatifs" au cours des dernières semaines et s'attend à ce que les discussions aboutissent en temps voulu.

Compte tenu des retards, San Leon estime qu'elle ne sera pas en mesure de publier ses comptes 2022 avant le 30 juin. En conséquence, ses actions devraient être suspendues de la négociation sur l'AIM à compter du 3 juillet.

Mercredi, les actions de San Leon étaient en baisse de 27 % à 16,41 pence à Londres.

"Je reconnais que les actionnaires seront déçus par les retards de notre refinancement et de la publication de nos comptes", a déclaré le directeur général Oisin Fanning. "Toutefois, sur la base de nos discussions les plus récentes avec les partenaires financiers proposés, il y a de bonnes raisons d'être optimiste et de penser que nous nous approchons d'une conclusion satisfaisante.

"Une fois le financement décroché, nous prévoyons de progresser rapidement vers la réalisation de nos autres investissements dans ELI et la finalisation de nos comptes. Entre-temps, la base d'actifs de San Leon... s'annonce passionnante."

San Leon a actuellement environ 10,5 millions d'USD de créanciers impayés, y compris des administrateurs, des employés et des autorités fiscales. La société a déclaré que ces créanciers exerçaient une "pression compréhensible" en vue d'un règlement. San Leon s'est dit "confiant" dans le fait que tous les créanciers seront réglés dans leur intégralité une fois le refinancement conclu avec succès.

San Leon a également indiqué que l'amarrage du navire de stockage flottant et de déchargement pour ELI, annoncé le 3 avril, était désormais terminé. ELI renouvelle actuellement les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation complète du terminal, ce qui devrait lui permettre en temps utile de rembourser l'investissement et les prêts de San Leon.

Enfin, San Leon a déclaré que des négociations étaient en cours pour la vente proposée de son investissement non essentiel de 5,6 millions USD dans le champ pétrolifère d'Oza au Nigeria. Elle a indiqué que le financement propre de l'acheteur potentiel prenait plus de temps que prévu pour être conclu.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.