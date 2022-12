San Leon prend note de l'accord sur le pétrole brut conclu par Decklar avec Edo Refinery

San Leon Energy PLC - production, développement et exploration de pétrole et de gaz au Nigeria - Signale qu'elle est toujours en "négociations avancées" pour la vente proposée de ses investissements non essentiels dans DPL. Déclare que Decklar Resources et son coentrepreneur Millenium Oil & Gas Co Ltd ont conclu un accord pour la livraison de 30 000 barils de pétrole brut à la Edo Refinery & Petrochemicals Co Ltd dans l'État d'Edo, au Nigeria. Ajoute qu'elle a signé un accord pour la livraison de 30 000 barils supplémentaires de pétrole brut à une petite raffinerie de pétrole brut dans l'État d'Edo, suite à la livraison "réussie" de 10 000 barils.

Cours actuel de l'action : 30,90 pence

Évolution sur 12 mois : baisse de 25 %.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

