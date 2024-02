San Miguel Corporation est un conglomérat multinational diversifié. Le secteur de l'alimentation et des boissons de la société est engagé dans la transformation et la commercialisation de viandes transformées réfrigérées à valeur ajoutée et de produits de viande en conserve, dans la production et la vente d'aliments pour animaux, et dans l'élevage de volailles et de bétail. Son secteur de l'emballage produit et commercialise des produits d'emballage, tels que des récipients en verre, des moules en verre, des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) et des préformes. Son secteur de l'énergie vend, vend au détail et distribue de l'électricité par le biais d'accords de fourniture d'électricité, de contrats de fourniture au détail et d'autres accords de services liés à l'électricité. Le secteur des carburants et du pétrole se consacre au raffinage du pétrole brut ainsi qu'à la commercialisation et à la distribution de produits pétroliers raffinés. Son secteur des infrastructures a des investissements dans des sociétés qui détiennent des concessions à long terme dans le secteur des infrastructures aux Philippines. Son secteur du ciment est principalement engagé dans la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits à base de ciment.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation