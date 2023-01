Plus de fortes pluies et de puissants coups de vent en vue pour la Californie du Nord

La nouvelle série de tempêtes devrait produire des averses torrentielles et des vents de force coup de vent le long de la côte nord, où la menace d'inondation persistera jusqu'à vendredi, a déclaré le National Weather Service (NWS).

Cette prévision intervient alors qu'une série historique de fortes pluies et de vents violents depuis la fin du mois de décembre a provoqué des inondations généralisées qui ont submergé des villes et des coulées de boue qui ont bloqué des autoroutes importantes.

Les tempêtes, qui ont déversé plus de 61 cm de pluie dans certaines régions, ont tué au moins 17 personnes depuis le début de l'année, a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

Mardi, un hélicoptère du shérif du comté de Ventura a secouru une demi-douzaine de résidents qui étaient restés bloqués près d'Ojai, à environ 113 km au nord-ouest de Los Angeles, après que des coulées de boue aient coupé la seule route traversant Matilija Canyon, ont rapporté les médias locaux.

Dans la région de Rancho Oso, dans les montagnes de Santa Ynez, au-dessus de Santa Barbara, la boue et les débris en travers de la route ont isolé environ 400 personnes et 70 chevaux, a indiqué le service d'incendie du comté de Santa Barbara sur Twitter, en publiant une photo d'un véhicule coincé dans la boue.

La recherche d'un garçon de cinq ans qui a été emporté par les eaux en furie près de San Miguel, un petit village de Californie centrale, devait reprendre mercredi matin, a déclaré le département du shérif local.

Les rafales de vent ont fait tomber des lignes électriques, privant d'électricité 51 000 foyers et entreprises au début de la journée de mercredi, selon les données de Poweroutage.us.

En début de semaine, des milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer plusieurs communautés de l'État, y compris toute l'enclave cossue de Montecito près de Santa Barbara, en raison des risques accrus d'inondations et de coulées de boue.

Bon nombre des ordres d'évacuation ont été levés, mais pas dans la ville rurale de Planada, en Californie centrale, où des quartiers et des commerces sont restés sous l'eau.

Les pluies torrentielles, ainsi que la neige abondante dans les zones montagneuses, sont causées par des "rivières atmosphériques" d'humidité dense canalisée vers la Californie depuis le Pacifique tropical.

Selon les experts, la fréquence et l'intensité croissantes de ces tempêtes, entrecoupées de chaleurs extrêmes et de périodes de sécheresse, sont des symptômes du changement climatique. Même si la pluie et la neige contribueront à réapprovisionner les réservoirs et les aquifères, deux semaines de précipitations ne suffiront pas à résoudre deux décennies de sécheresse.