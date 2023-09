Sana Biotechnology, Inc. est une société de biotechnologie en phase préclinique. La société se concentre sur la création et la fourniture de cellules artificielles comme médicaments pour les patients. La société développe des plateformes d'ingénierie cellulaire in vivo et ex vivo pour des traitements dans toute une série de domaines thérapeutiques dont les besoins en matière de traitement ne sont pas satisfaits, notamment l'oncologie, le diabète, les troubles du système nerveux central (SNC), les maladies cardiovasculaires et les maladies génétiques, entre autres. Le processus de réparation et de contrôle des gènes dans l'organisme, appelé thérapie génique ou ingénierie cellulaire in vivo, nécessite la livraison in vivo d'une charge utile thérapeutique et la modification du génome. La technologie fusogène de la société, utilisée dans les études précliniques, cible les récepteurs de surface des cellules lorsqu'elle est combinée à des vecteurs pour former des fusosomes et permet une transmission spécifique aux cellules dans plusieurs types de cellules différents. Cette technologie est axée sur la livraison de charges utiles aux cellules T, aux hépatocytes et aux cellules souches hématopoïétiques (CSH).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale