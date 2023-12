San'an Optoelectronics Co., Ltd. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits épitaxiaux à diode électroluminescente (LED), de puces à LED, de produits photovoltaïques, de substrats de saphir et de produits à énergie solaire à forte concentration. Ces produits sont utilisés notamment dans les éclairages, les rétro-éclairages et les affichages lumineux, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, dans les feux de circulation, pour l'industrie électronique et aérospatiale et pour l'industrie de l'énergie solaire. 86,9% du CA est réalisé en Chine.