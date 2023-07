Sanatana Resources Inc. est une société d'exploration et de développement minéral basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. Ses projets comprennent le projet Oweegee Dome, la propriété Enid, la propriété Fortune, la propriété Santoy et la propriété Tirua. Elle couvre environ 2 200 hectares et est située près de Timmins, en Ontario. Le projet Oweegee Dome est un projet de cuivre-or porphyrique, qui est situé dans le Triangle d'or de la Colombie-Britannique. La propriété Enid est constituée d'environ 41 claims miniers, dans la région de Timmins, en Ontario. La propriété Fortune est située dans la région de Timmins, en Ontario. La propriété Santoy est située sur la rive nord du lac Supérieur, à environ 20 kilomètres (km) à l'est de Terrace Bay via l'autoroute 17, en Ontario, et comprend environ 24 claims miniers cellulaires couvrant une superficie de 446,5 hectares. La filiale en propriété exclusive de la société est ExSol (SI) Limited.

Secteur Or