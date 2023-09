Sanbo Hospital Management Group Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la prestation de services médicaux. La société est principalement engagée dans l'exploitation d'hôpitaux spécialisés dans les maladies neurologiques. Elle s'occupe également de l'exploitation d'hôpitaux généraux. Les programmes de diagnostic et de traitement de la société comprennent la neurochirurgie, la neurointervention, la neurologie, la chimiothérapie en neuro-oncologie, la radiothérapie en neuro-oncologie, les soins intensifs en neurologie et d'autres programmes de diagnostic et de traitement. Les autres programmes de diagnostic et de traitement comprennent la chirurgie, la médecine interne, l'obstétrique et la gynécologie, la pédiatrie, le service des urgences, le service d'imagerie, le service de laboratoire et autres. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Installations et services en soins de santé