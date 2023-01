Sancus engage un directeur financier intérimaire ; ferme le bureau de Guernesey et les activités à Gibraltar.

(Alliance News) - Sancus Lending Group Ltd a déclaré mardi avoir engagé Tracy Clarke comme directeur financier par intérim, tandis qu'elle fermera son bureau de Guernesey et cessera ses activités à Gibraltar.

Les actions de Sancus étaient en hausse de 11% à 1,50 pence chacune à Londres mardi après-midi.

La société de financement immobilier a nommé Clarke comme directeur financier intérimaire pour une période initiale de 12 mois.

Emma Stubbs quittera son poste de CFO après 10 ans passés chez Sancus, mais restera en poste jusqu'au 31 mars pour assurer une transition ordonnée.

Sancus a déclaré que Stubbs a joué un rôle important dans la planification de sa stratégie de redressement et l'a remerciée pour ses services.

Clarke est un directeur non exécutif de Sancus depuis mars dernier et est actuellement directeur général de Carlton Management Services Ltd.

Sancus a déclaré que l'intention du conseil d'administration est de nommer un directeur financier permanent en temps voulu et de revoir les arrangements dans 12 mois.

Elle relocalisera également son service financier de groupe de Guernesey à Jersey au premier semestre 2023, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à réduire ses cinq bureaux à trois, à Londres, Dublin et Jersey.

Sancus a déclaré que cela permettra au groupe de disposer de centres consolidés reflétant ses trois zones géographiques principales : le Royaume-Uni, la République d'Irlande et l'offshore.

Il a déclaré qu'il continuera à participer aux opportunités de prêt sur le marché de Guernesey.

Sancus a également décidé qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités de prêt de qualité pour justifier la poursuite de ses activités à Guernesey au-delà de 2022.

Cela entraînera des économies de coûts, une réduction des risques et permettra aux ressources dédiées de se concentrer sur ses principaux marchés, a-t-elle affirmé.

La société fait preuve d'un optimisme "prudent" pour 2023, affirmant qu'elle est bien positionnée pour tirer parti du retrait continu des banques et des créanciers alternatifs du financement du développement, offrant des opportunités attrayantes aux créanciers alternatifs qui peuvent rester actifs.

Cela s'ajoute à son récent succès en matière de financement des entreprises.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.