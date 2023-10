Sanderson Design Group PLC est une société d'ameublement d'intérieur de luxe basée au Royaume-Uni, qui conçoit, fabrique et commercialise des papiers peints, des tissus et des peintures. En outre, la société utilise ses dessins sur une large gamme de produits tels que des collections de lits et de salles de bains, des tapis, des stores et de la vaisselle. Les secteurs d'activité de la société comprennent les marques et la fabrication. Le secteur des marques comprend les activités de conception, de marketing, de vente et de distribution, ainsi que les activités de licence des marques Morris & Co, Sanderson, Zoffany, Clarke & Clarke, Harlequin, Scion et Archive by Sanderson Design, exploitées à partir du Royaume-Uni et de ses filiales étrangères aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Le secteur de la fabrication de la société comprend les activités de fabrication de revêtements muraux et de tissus imprimés exploitées respectivement par Anstey et Standfast & Barracks. Les marques de la société comprennent Zoffany, Sanderson, Morris & Co, Harlequin, Scion, Clarke & Clarke et Archive by Sanderson Design.

Secteur Consommation cyclique