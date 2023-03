Sanderson Designs conclut un important accord de licence avec Sainsbury's

(Alliance News) - Sanderson Design Group PLC a déclaré jeudi avoir conclu un accord de licence majeur avec J Sainsbury PLC.

Sanderson Design est une société d'ameublement d'intérieur de luxe basée à Denham, en Angleterre, qui conçoit, fabrique et commercialise des papiers peints, des tissus et des peintures. Elle perçoit également des revenus de licences provenant de l'utilisation de ses dessins sur une large gamme de produits tels que des collections de lits et de salles de bains.

La société a déclaré que les marques Habitat Homewares et Tu de Sainsbury's collaboreraient avec les marques Morris & Co et Scion de Sanderson pour créer une gamme de produits sous licence.

Cet accord, le premier conclu par la société avec Sainsbury's, permettra à Habitat de lancer des produits d'intérieur qui reprendront les dessins et les coloris exclusifs de Morris & Co et de Scion.

Les produits Scion devraient être lancés au printemps 2024, tandis que les produits Morris & Co sortiront à l'automne suivant.

Tu travaillera avec Scion sur des gammes de vêtements pour femmes et pour enfants, dont le lancement est également prévu au printemps 2024.

Lisa Montague, directrice générale, a déclaré : "L'annonce d'aujourd'hui marque le deuxième accord de licence majeur que nous avons signé cette année, ce qui démontre la force de nos marques et de nos capacités de collaboration, ainsi que la contribution financière attrayante que les licences apportent au groupe."

Paula Nickolds, directrice commerciale des marchandises générales chez Sainsbury's, a déclaré : "Habitat et Tu sont toutes deux des marques axées sur le design, et notre collaboration avec Sanderson pour proposer aux clients des produits aux imprimés et coloris emblématiques de Morris & Co. et de Scion est donc tout à fait naturelle. Nous cherchons toujours plus de moyens pour proposer à nos clients une gamme de designs à des prix abordables et nous sommes convaincus qu'ils aimeront les produits que nous avons créés ensemble."

Les actions Sanderson ont augmenté de 7,8% à 129,85 pence chacune à Londres jeudi matin, tandis que les actions Sainsbury's ont augmenté de 2,0% à 273,06 pence chacune.

