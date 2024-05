Sandfire Resources Limited est une société minière et d'exploration basée en Australie. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : DeGrussa Copper Operations, Minas De Aguas Tenidas (MATSA) Copper Operations, Black Butte Project, Motheo Copper Project et Exploration and Other. Le segment DeGrussa Copper Operations comprend les mines de cuivre et d'or DeGrussa et Monty, situées dans la province minérale du bassin de Bryah, en Australie occidentale. Le segment MATSA Copper Operations comprend le complexe minier polymétallique Minas De Aguas Tenidas (MATSA) en Espagne. Le projet Black Butte comprend les activités d'évaluation du projet de cuivre Black Butte, situé dans le centre du Montana, aux États-Unis d'Amérique. Le segment Motheo Copper Project comprend le développement de la mine de cuivre Motheo, les activités d'exploration et d'évaluation au Botswana et en Namibie dans la ceinture de cuivre du Kalahari. Le segment "Exploration and Other" comprend ses activités d'exploration et d'évaluation, notamment au niveau régional et à Doolgunna.

Secteur Exploitations minières et métallurgie