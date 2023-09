Sandfire Resources Limited a annoncé la nomination de Paul Harvey, cadre expérimenté dans le secteur des ressources, à son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant non exécutif, à compter du 12 septembre 2023. Suite au départ à la retraite du Dr. Roric Smith du conseil d'administration de Sandfire le 30 juin 2023, la société s'est engagée dans un processus de recrutement formel afin de nommer un remplaçant approprié pour le Dr. M. Harvey est un cadre expérimenté dans le domaine des ressources, avec un leadership opérationnel et des projets issus de plus de 35 ans d'expérience mondiale dans le secteur des ressources.

Il a récemment occupé des postes de direction chez BHP (2005-2015) et South32 (2015-2020), dont quatre ans en tant que directeur de l'exploitation de cette dernière, responsable des opérations mondiales de manganèse, de métaux de base et de charbon pour l'acier, ainsi que de toutes les fonctions techniques et de projet connexes. Il est titulaire d'une licence en ingénierie (mines) de la Western Australian School of Mines, est membre de l'Australasian Institute of Mining and Metallurgy et est diplômé et membre de l'Australian Institute of Company Directors. M. Harvey est également administrateur non exécutif de De Grey Mining Limited (où il est président du comité de développement durable et membre du comité des rémunérations et des nominations), membre du comité consultatif de Wyloo Metals Pty Ltd et partenaire opérationnel principal d'Appian Capital Advisory.

Outre son rôle d'administrateur non exécutif au sein du conseil d'administration de Sandfire, M. Harvey sera membre du comité d'audit et des finances, du comité des risques et du développement durable et du comité des nominations.