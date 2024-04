Sandoz Group AG est une société basée en Suisse qui travaille dans le domaine de la technologie des soins de santé, en opérant dans deux segments, les génériques et les biosimilaires. Les génériques sont des médicaments structurellement équivalents à un médicament original dont le brevet a expiré. Les biosimilaires sont des médicaments qui, contrairement aux génériques qui sont équivalents, sont légèrement différents d'autres produits biologiques de référence approuvés, mais qui ne présentent pas de différences cliniquement significatives. La société intervient dans ces domaines, directement ou indirectement, par l'achat et la vente de propriété intellectuelle et d'autres actifs liés aux médicaments génériques et biosimilaires. La portée géographique de ces investissements peut être nationale ou internationale.

Secteur Produits pharmaceutiques