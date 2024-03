Sandoz : acquisition de Cimerli finalisée

Le 04 mars 2024 à 08:09 Partager

Sandoz indique avoir finalisé, en avance sur son calendrier, l'acquisition du biosimilaire américain Cimerli (ranibizumab-eqrn) auprès de Coherus BioSciences, conformément à l'accord de janvier dernier pour un prix d'achat de 170 millions de dollars.



'Avec l'ajout de Cimerli à notre franchise d'ophtalmologie existante, nous pouvons offrir encore plus d'options de traitement aux patients américains souffrant de déficience et de perte de vision', commente Keren Haruvi, présidente de Sandoz Amérique du Nord.



Biosimilaire du Lucentis, Cimerli est indiqué pour le traitement de certaines maladies de la rétine qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent entraîner une perte de vision, qui se classe parmi les 10 principales causes d'invalidité aux États-Unis.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.