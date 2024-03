Sandoz : finalise en avance le rachat du Cimerli

Sandoz (+0,72% à 28,15 francs suisses), acteur majeur des médicaments génériques et biosimilaires, annonce avoir finalisé l'acquisition du biosimilaire américain Cimerli (ranibizumab-eqrn) auprès de Coherus BioSciences, avant la date prévue. Le groupe pharmaceutique suisse précise que cette acquisition s'appuie sur la plateforme ophtalmique leader de Sandoz aux États-Unis et établit une base encore plus solide pour les futurs lancements de produits. Cimerli est indiqué pour le traitement de certaines maladies de la rétine qui, non traitées, peuvent entraîner une perte de vision.