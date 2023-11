Sandoz : inauguration de deux nouvelles usines en Europe

Sandoz a annoncé vendredi avoir inauguré deux nouvelles usines européennes dans le cadre d'un investissement cumulé de 175 millions d'euros.



Le spécialiste suisse des médicaments génériques a officialisé ce matin le début de la production sur son site de Kundl (Autriche), spécialisé dans la fabrication de pénicilline, l'antibiotique le plus commercialisé au niveau mondial.



Dans son communiqué, Sandoz évoque un investissement chiffré à quelque 150 millions d'euros, dont une enveloppe de 50 millions d'euros financée par le gouvernement fédérale autrichien.



Son nouveau centre de développement de médicaments biosimilaires, basé à Holzkirchen (Allemagne), doit de son côté représenter un investissement plus limité de 25 millions d'euros.



Avec le démarrage de ces deux nouveaux sites, le groupe dit vouloir réaffirmer son double engagement consistant à assurer à la fois un accès durable à des antibiotiques de qualité et à promouvoir le développement des biosimilaires.



