SANDOZ : objectif de cours rehaussé chez Stifel

Le 14 mars 2024

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Sandoz avec un objectif de cours rehaussé de 40 à 42 francs suisses, dans le sillage d'estimations de BPA 2024-25 relevées de 4,4% et 4,9%, sur la base d'une amélioration de marge plus rapide que prévu.



Après la conférence du groupe et des échanges avec la direction, le broker juge le fabricant suisse de médicaments génériques et biosimilaires sur la voie de réaliser ses ambitions à court et moyen termes.



'Depuis la scission (entrée en vigueur début octobre dernier), de nombreuses réalisations ont déjà rapproché Sandoz de ses objectifs 2028, à commencer par de nombreuses avancées du pipeline', souligne-t-il.



