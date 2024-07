Sandoz : partenariat stratégique étendu avec Just - Evotec

Sandoz a étendu lundi son partenariat stratégique avec Just - Evotec Biologics, la filiale du groupe allemand Evotec spécialisée dans la production biopharmaceutique.



Aux termes de ce nouvel accord de long terme, Just - Evotec Biologics fournira au laboratoire suisse les composés nécessaires à la fabrication de ses médicaments génériques.



Ces produits seront issue de la nouvelle unité de production baptisée 'J.POD' que Just - Evotec Biologics a construit à Toulouse, et qui est entièrement dédiées aux thérapies biologiques.



Depuis mai 2023, Just - Evotec Biologics et Sandoz collaborent, dans le cadre d'une accord pluriannuel, au développement et à la fabrication de biosimilaires.



Avec Bristol-Myers Squibb, Sandoz est considéré comme le principal client d'Evotec.



