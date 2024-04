Sandoz : propulsé par un relèvement de broker

Le 22 avril 2024

Sandoz bondit de 5% à Zurich, propulsé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre du groupe de médicaments génériques et biosimilaires, avec un objectif de cours porté de 29,1 à 36 francs suisses.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker se dit 'plus positif concernant l'accès aux biosimilaires aux Etats-Unis' et met en avant 'des performances récentes qui ne se reflètent pas dans la valorisation peu exigeante actuelle'.



Par ailleurs, Sandoz a fait part d'une autorisation de mise sur le marché octroyée dans l'Union européenne pour Pyzchiva, produit développé et enregistré par Samsung Bioepis, ce qui en fait l'un des premiers biosimilaires de l'ustekinumab approuvés en Europe.



