Sandoz annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition du biosimilaire américain du ranibizumab Cimerli (ranibizumab-eqrn) auprès de Coherus BioSciences, pour un paiement de 170 millions de dollars.



Cimerli est interchangeable avec Lucentis pour toutes les indications dans lesquelles ce dernier est approuvé. La finalisation de la transaction est prévue au cours du premier semestre 2024, sous réserve des conditions et approbations habituelles.



Ce rachat permettra à Sandoz d'offrir encore plus d'options de traitement aux patients américains souffrant de déficience ou de perte de vision et de 'construire une plateforme ophtalmique plus robuste qui soutiendrait les futurs lancements de produits'.



