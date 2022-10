Les actions de HK suivent les marchés asiatiques à la baisse, les actions immobilières chinoises mènent la chute

Les actions de Hong Kong ont suivi la baisse de l'ensemble de l'Asie vendredi, les promoteurs immobiliers chinois menant la danse en raison des inquiétudes sur leur santé financière dans un contexte de ralentissement de la croissance économique et de restrictions strictes de COVID-19.

** Les courtiers ont déclaré que les investisseurs n'étaient pas enclins à prendre des positions clés en l'absence de direction claire et avant la réouverture des marchés chinois après une semaine de vacances.

** À la pause de midi, l'indice Hang Seng était en baisse de 202,75 points, soit 1,13 %, à 17 809,40. L'indice Hang Seng China Enterprises a chuté de 1,56% à 6 089,15.

** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions de l'énergie a baissé de 0,5 %, le secteur des technologies de l'information de 2,07 %, le secteur financier de 0,54 % et le secteur immobilier de 2,12 %.

** Le plus grand gagnant du Hang Seng a été Sands China , qui a augmenté de 3,06%, tandis que le plus grand perdant a été Country Garden Holdings, qui a chuté de 11,11%.

** Dans la région, l'indice boursier MSCI Asie ex-Japon était plus faible de 1,02%, tandis que l'indice Nikkei du Japon était en baisse de 0,65%.

** Le promoteur chinois CIFI Holdings a atteint un plancher record suite à la dégradation de la note de Moody's et ses rivaux ont suivi, faisant chuter l'indice Hang Seng Mainland Properties de 4,4 %.

** Les principaux gagnants parmi les actions H ont été China Resources Beer, en hausse de 1,29 %, Nongfu Spring, en hausse de 1,04 %, et Semiconductor Manufacturing International Corp, en hausse de 0,94 %.

** Les trois plus grandes baisses en pourcentage des actions H ont été Country Garden Holdings, Longfor Group, qui a chuté de 8,33%, et BYD Co Ltd, en baisse de 5,17%. (Reportage de Donny Kwok ; édition de Subhranshu Sahu)