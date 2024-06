L'évolution du type de clients qui viennent à Macao a permis aux petits exploitants de casinos MGM China et Wynn Macau de récolter des récompenses, tandis que leurs grands rivaux Sands China et Galaxy Entertainment s'efforcent de les rattraper.

À mesure que les visiteurs reviennent dans le plus grand centre de jeu du monde, la reprise s'est déplacée vers les clients de masse aisés, dont les mises individuelles sur les tables de baccara à limite élevée vont de quelques centaines de dollars à quelques milliers de dollars.

Le segment VIP des flambeurs, qui représentait la majeure partie des recettes de Macao, s'est effondré en raison d'une réglementation stricte, tandis que le segment de masse le moins dépensier, qui implique des mises minimales d'environ 60 dollars, n'a pas encore retrouvé ses niveaux de 2019.

Macao est le seul endroit en Chine où les jeux de casino sont légaux. Avec des prévisions de croissance du produit intérieur brut de 14 % cette année, la région administrative spéciale fait figure d'exception alors que le reste du pays est confronté à un ralentissement de l'économie et de la consommation.

"Macao se porte bien, mais tous les opérateurs ne profitent pas de cette reprise", a déclaré DS Kim, analyste chez JPMorgan à Hong Kong.

Les grands opérateurs comme Sands et Galaxy sont trop exposés au bas de gamme du marché de masse, ce qui explique que la dynamique de leurs actions n'ait pas été aussi bonne qu'ils l'avaient prévu ou que le marché l'avait prévu, a-t-il ajouté.

Les actions de Galaxy et de Sands China ont chuté respectivement de 11,2 % et de 16,7 % depuis le début de l'année, tandis que celles de MGM China et de Wynn Macau ont augmenté de 46 % et de 15,7 % au cours de la même période.

"Pour l'instant, comme le trafic et la demande de jeux n'ont pas encore retrouvé leurs niveaux de 2019, MGM China et Wynn Macau, compte tenu de leur taille relativement plus petite et de leur activité axée sur la masse premium, bénéficient d'une meilleure efficacité opérationnelle, y compris le marketing et les ventes aux clients premium", a déclaré Jennifer Song, analyste chez Morningstar à Shenzhen.

FACE AU JEU

Les visiteurs à Macao sont à 75% des niveaux pré-pandémiques en 2019, selon les données du gouvernement, tandis que les revenus du jeu devraient atteindre 80% des chiffres pré-COVID cette année.

Lors de récentes conférences téléphoniques sur les résultats, les exploitants de casinos ont exposé leurs stratégies de croissance.

C'est MGM China qui a le plus profité de la reprise à Macao, sa part du revenu brut des jeux passant de 9,5 % en 2019 à plus de 17 % cette année. Il a été le seul opérateur autorisé à augmenter le nombre de tables de jeu dans le cadre d'une réaffectation gouvernementale à partir de janvier 2023 et il ajoute davantage de villas et de suites à ses propriétés.

Wynn Macau, qui construit une salle de restauration, continue de "faire mieux que son poids en termes de revenus par chambre d'hôtel, générant une part de marché significative", a déclaré le PDG Craig Billings.

Mais les dirigeants de Sands China et de Galaxy, qui disposent d'un plus grand nombre de tables, ont déclaré que leurs établissements étaient bien placés pour rattraper leur retard.

Galaxy ouvrira son hôtel haut de gamme Capella l'année prochaine et augmentera la demande dans le segment haut de gamme, a déclaré Ying Tat Chan, directeur financier de Galaxy.

Sands China, qui se concentre sur le marché de masse et qui a fermé certaines chambres d'hôtel et sa salle de spectacle de 15 000 places pour rénovation en janvier, reste le plus grand opérateur de Macao.

Le PDG Grant Chum a déclaré que le revenu par client était plus élevé qu'avant le COVID et que, le nombre de visiteurs revenant aux niveaux d'avant la pandémie, Sands China serait "le mieux placé pour capter cette croissance lorsqu'elle se produira".

Les exploitants de casinos n'ont pas répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

DIVERSIFICATION

L'accent mis sur les visiteurs haut de gamme semble également aider les dépenses non liées au jeu, qui ont augmenté de 11% en 2023 pour atteindre 71 milliards de patacas (8,82 milliards de dollars) par rapport à 2019, selon l'office du tourisme de Macao. C'est un signe encourageant pour les autorités qui exigent que les casinos se diversifient et s'éloignent du jeu pour se tourner vers d'autres attractions telles que les spectacles, le shopping et les musées.

Tout nouveau ralentissement économique en Chine aurait des répercussions sur Macao et serait d'abord ressenti dans les jeux d'argent, ont déclaré les cadres et les analystes, ce qui fait qu'il est essentiel pour les casinos de développer leurs installations non liées au jeu pour attirer une plus grande variété de visiteurs.

Selon Vitaly Umansky, analyste principal chez Seaport Research Partners, les investissements non liés au jeu peuvent également stimuler les casinos en augmentant le trafic piétonnier.

Les autorités chinoises s'efforcent publiquement de renforcer l'attrait de Macao, un haut fonctionnaire l'ayant qualifié de "prunelle des yeux de la Chine" lors d'une visite en mai, quelques jours seulement après que le gouvernement central a élargi un programme permettant à davantage de visiteurs du continent de se rendre à Macao.

Attirer des visiteurs en dehors de la Chine continentale, qui représente 70 % des arrivées, est également un objectif de plus en plus important.

Au cours de la première semaine de mai, le joueur le plus dépensier était, pour la première fois, un client non chinois.

Ce flambeur faisait partie des plus de 190 000 arrivées en provenance de Corée du Sud cette année, qui est désormais la plus grande source de visiteurs de Macao en dehors de la Chine continentale.

(1 $ = 8,0470 patacas)