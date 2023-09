Sandstorm Gold Ltd. est une société canadienne spécialisée dans les flux de métaux précieux et les redevances. La société se concentre sur l'acquisition de flux et de redevances provenant de mines. Elle détient un portefeuille d'environ 250 redevances, dont 40 des mines sous-jacentes sont en production. Les segments de la société comprennent Aurizona, Blyvoor, Bonikro, Caserones, Cerro Moro, Chapada, Diavik, Fruta del Norte, Hounde, Mercedes, Vale Royalties, Vatukoula et Autres. La mine Aurizona se trouve au Brésil. La mine d'or de Blyvoor est située dans la ceinture aurifère de Witwatersrand, en Afrique du Sud. La mine d'or de Bonikro est située en Côte d'Ivoire. La mine à ciel ouvert de Caserones se trouve dans la région d'Atacama au Chili. La mine Cerro Moro est située à Santa Cruz, en Argentine. La mine Chapada est située à 270 km au nord-ouest de Brasilia, dans l'État de Goias, au Brésil. La mine Diavik est située au Lac de Gras, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. La mine d'or de Fruta del Norte est située en Équateur.

Secteur Or