Sandvik AB figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de machines-outils et d'outils industriels. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit : - machines et équipements d'exploitation minière et de construction (50,6% ; n° 1 mondial) : semi-remorques de forage, outils de perforation des roches, excavateurs, engins de levage, etc. ; - outils et machines-outils de coupe (40,9%) : destinés à l'usinage des métaux ; - équipements de traitement des roches et des minéraux (8,5%) : équipements de concassage et de criblage, outils de fixation, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (1,9%), Europe (24,7%), Amérique du Nord (24,8%), Asie (18,6%), Australie et Nouvelle Zélande (11,8%), Afrique et Moyen Orient (11,6%) et Amérique du Sud (6,6%).

Secteur Machines et équipements industriels