Sandy Spring Bancorp, Inc. est le holding bancaire de Sandy Spring Bank (la Banque). La société exerce ses activités dans deux secteurs : Community Banking et Investment Management. Le segment Community Banking de la société opère par l'intermédiaire de la Sandy Spring Bank et consiste à fournir une gamme de produits et de services financiers, y compris divers produits de prêt et de dépôt, à la fois aux particuliers et aux entreprises. Le secteur de la gestion des investissements est exploité par West Financial Services, Inc. et Rembert Pendleton Jackson (RPJ), une filiale de la Banque, qui fournit des services de gestion des investissements et de planification financière aux particuliers, aux familles, aux petites entreprises et aux associations, y compris l'analyse des flux de trésorerie, l'examen des investissements, la planification fiscale, la planification de la retraite, l'analyse de l'assurance et la planification successorale. La Banque propose une gamme de services bancaires commerciaux et de détail, de prêts hypothécaires, de services bancaires privés et de services fiduciaires dans plus de 50 établissements répartis dans le centre du Maryland, le nord de la Virginie et Washington D.C.

Secteur Banques