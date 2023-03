Les États-Unis arrêtent un homme avec un engin explosif dans ses bagages à l'aéroport de Pennsylvanie

Le FBI a déclaré que Mark Muffley, 40 ans, de Lansford, en Pennsylvanie, a enregistré une valise lundi pour un vol à destination de Sanford, en Floride.

L'administration américaine de la sécurité des transports (TSA) a déclaré qu'un de ses agents a repéré un objet suspect à l'intérieur de la valise qui semblait être un engin explosif sous tension.

"Les techniciens en déminage du FBI et des forces de l'ordre locales ont déterminé que l'objet était effectivement un engin explosif actif", a déclaré un porte-parole de la TSA.

Le sac a déclenché une alarme et les agents ont trouvé ce qu'ils ont décrit comme un "composé circulaire" caché dans la doublure du bagage, avec deux fusibles et de la poudre dissimulés dans du papier ciré et de l'emballage plastique, a déclaré le FBI dans sa plainte officielle.

La "poudre est soupçonnée d'être un mélange de poudre éclair et de granulés foncés utilisés dans les feux d'artifice de qualité commerciale", ajoute la plainte.

"La poudre noire et la poudre flash sont susceptibles de s'enflammer sous l'effet de la chaleur et de la friction et présentaient un risque important pour l'avion et les passagers."

Après le déclenchement de l'alarme, les autorités ont bipé Muffley pour qu'il se présente à la sécurité de l'aéroport. Quelques minutes plus tard, Muffley a été vu quittant l'aéroport, a ajouté le FBI. Plus tard dans la soirée, il a été arrêté à son domicile.

D'autres détails sur l'incident, y compris l'intention présumée de Muffley, n'étaient pas immédiatement connus. Reuters n'a pas pu contacter immédiatement Muffley ou un représentant.

ABC News a rapporté que Muffley était attendu au tribunal jeudi.

L'aéroport a déclaré avoir fermé brièvement une partie de son terminal principal lundi pendant que les autorités enquêtaient sur le colis suspect.