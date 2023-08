Sangamo Therapeutics, Inc. est une société de médecine génomique au stade clinique. La société se concentre sur l'exploitation de sa technologie optimisée à doigt de zinc (ZF), qui est un outil différencié utilisé pour développer des médicaments génomiques, y compris des thérapies cellulaires allogéniques et des thérapies d'ingénierie génomique in vivo. Ses produits candidats comprennent Isaralgagene civaparvovec, également connu sous le nom de ST-920, son produit candidat de thérapie génique en propriété exclusive pour le traitement de la maladie de Fabry ; TX200, son produit candidat de thérapie cellulaire CAR (Chimeric Antigen Receptor) pour la prévention du rejet à médiation immunitaire dans les greffes de rein mal appariées HLA-A2 ; Giroctocogene fitelparvovec, également connu sous le nom de SB-525, est un produit candidat de thérapie génique pour le traitement de l'hémophilie A modérément sévère à sévère., et BIVV003, son produit candidat de thérapie cellulaire par édition génique de la nucléase à doigt de zinc, ou nucléase ZF, pour le traitement de la drépanocytose (SCD).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale