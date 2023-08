Sangfor Technologies a lancé Sangfor Access Secure - une solution innovante de Secure Access Service Edge (SASE) - en Thaïlande. Ce nouveau produit témoigne de l'engagement continu de Sangfor à développer des technologies de pointe et répond aux réglementations locales en matière de souveraineté des données. La solution marque une étape monumentale dans l'unification des services de réseau et de sécurité dans un cadre centré sur le cloud - améliorant l'efficacité opérationnelle, simplifiant les processus et optimisant les coûts.

Sangfor Access Secure se distingue par l'accent mis sur la souveraineté des données, rendue possible par le traitement localisé des données. Cette caractéristique essentielle permet aux entreprises thaïlandaises de se conformer aux lois nationales sur la protection des données tout en bénéficiant de la connectivité et des performances de premier ordre de l'infrastructure SASE internationale de Sangfor. Parfaite pour les entreprises de tous les secteurs, cette solution SASE répond aux défis modernes en matière de sécurité et de réseau, notamment le travail à distance, la collaboration internationale et la demande sans cesse croissante de performances accrues des applications.

Sa conception distinctive garantit une connectivité fluide, sécurisée et rapide, ce qui en fait un outil de transformation dans le paysage numérique contemporain. En tant que plateforme native, Sangfor Access Secure s'adapte sans effort à l'évolution de l'entreprise, promettant une connectivité constante et des performances numériques exceptionnelles. Une visibilité accrue et des analyses en temps réel donnent aux utilisateurs une vue d'ensemble des opérations de leur réseau, ce qui permet d'améliorer les performances, de renforcer la sécurité et de favoriser une prise de décision éclairée.

La plateforme est également fière de ses fonctions de cybersécurité avancées. Grâce à la détection des menaces pilotée par l'IA, elle protège le réseau et les données contre les cybermenaces sophistiquées. Toutes ces fonctionnalités sont accessibles via une interface de gestion centrale conviviale, garantissant que les entreprises peuvent facilement saisir l'état de leurs réseaux en un coup d'œil.