Sanghi Industries Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et la commercialisation de ciment et de produits à base de ciment sur le marché intérieur et à l'exportation. La société propose du ciment sous la marque Sanghi Cement. Elle vend trois types de ciment, à savoir le ciment Portland ordinaire (OPC53 et OPC43), le ciment Portland pouzzolane (PPC) et le ciment Portland au laitier (PSC). L'OPC est utilisé pour la construction d'immeubles de grande hauteur, de barrages, de ponts, de viaducs, de chaussées, de complexes commerciaux et industriels. L'OPC est également utilisé pour la fabrication de coulis et de mortiers. Le PPC est utilisé pour les mortiers de maçonnerie, le plâtrage et les travaux de RCC dans la construction résidentielle. Il peut également être utilisé dans les travaux de construction de masse comme les digues, les canalisations d'égout, les barrages, les structures marines et hydrauliques. Le PSC est utilisé dans toutes les applications du béton, comme les routes en béton, les trottoirs, les viaducs, les fondations sur pieux et les travaux de béton de masse. Son unité de fabrication est située à Sanghipuram, Village Motiber, Taluka Abdassa, District Kutch, Gujarat.

Secteur Matériaux de construction