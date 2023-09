Sangoma Technologies Corporation a annoncé la nomination de Jeremy Wubs en tant que premier directeur de l'exploitation, avec effet immédiat. M. Wubs rejoint Sangoma en tant que dirigeant accompli dans le domaine de la technologie et de la transformation, avec un palmarès remarquable de résultats financiers exceptionnels sur des marchés hautement compétitifs. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, M. Wubs apporte une richesse de connaissances et d'expertise dans la gestion et la croissance des lignes de produits établies et émergentes, destinées aux segments des petites, moyennes et grandes entreprises.

Sa capacité avérée à diriger des programmes de transformation de toutes tailles fait de lui un atout précieux pour l'équipe de direction de l'entreprise. En tant qu'ancien dirigeant de Bell Business Markets, Bell Canada, M. Wubs a géré avec succès un compte de résultat de plusieurs milliards de dollars. En tant que premier vice-président des produits, du marketing et des services professionnels, il était responsable des produits et services filaires et sans fil dans divers domaines technologiques, notamment la voix, la collaboration, les centres de contact, l'informatique en nuage, la mise en réseau, la cybersécurité et l'IdO.