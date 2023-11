Sangoma Technologies Corporation est un fournisseur de composants matériels et logiciels qui permettent la mise en place de systèmes de communication par protocole Internet pour les applications de télécommunication et de datacom. La société est engagée dans le développement, la fabrication, la distribution et le support de composants de connectivité voix et données pour des applications de communication basées sur des logiciels. Sa gamme de produits comprend des cartes de données et de télécommunication pour le traitement des médias et des signaux, ainsi que des appareils et des logiciels de passerelle. Son portefeuille de produits comprend des technologies et des appareils, tels que des contrôleurs de session en périphérie (SBC), une suite de produits certifiés Microsoft Skype for business, des autocommutateurs privés à protocole Internet (IP-PBX) basés sur FreePBX, des passerelles voix sur protocole Internet (VoIP), des services de communications unifiées en nuage (UCC) PBXact, des services de liaison SIP (Session Initiation Protocol), des services de télécopie sur IP, des écoutes téléphoniques, des logiciels de centres d'appels et des passerelles de signalisation pour les entreprises, entre autres.

Secteur Communications et réseautage